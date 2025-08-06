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Попали под прицел камер: внук принцессы Маргарет появился на мероприятии со своей девушкой
Сын леди Сары Чатто — Сэмюэль Чатто — был сфотографирован в Шотландии со своей возлюбленной.
Парня запечатлели с его возлюбленной Элеонор Эксерджян, с которой ранее зимой Сэмюэль уже появлялся на рождественской проходке с членами королевской семьи, а также королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Теперь же пара присоединилась к матери Сэмюэля, леди Саре Чатто, и королю Чарльзу на Играх горцев Мей в Кейтнессе. Снимком поделился журнал Hello!.
28-летний Сэмюэль был одет в красно-зеленый клетчатый килт, как и монарх, а Элеонора надела твидовый жакет, белую блузку и шелковую черную юбку-миди и черные балетки.
Напомним, король Чарльз III проводит время в Шотландии перед тем, как вся семья планирует собраться в замке Балморал — любимой королевской летней резиденции, двери которой на днях были закрыты для посетителей из-за непредвиденных обстоятельств.