ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

Попали под прицел камер: внук принцессы Маргарет появился на мероприятии со своей девушкой

Сын леди Сары Чатто — Сэмюэль Чатто — был сфотографирован в Шотландии со своей возлюбленной.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сэмюэль Чатто

Сэмюэль Чатто / © instagram.com/samchatto

Парня запечатлели с его возлюбленной Элеонор Эксерджян, с которой ранее зимой Сэмюэль уже появлялся на рождественской проходке с членами королевской семьи, а также королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Теперь же пара присоединилась к матери Сэмюэля, леди Саре Чатто, и королю Чарльзу на Играх горцев Мей в Кейтнессе. Снимком поделился журнал Hello!.

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Леди Сара Чатто / © Getty Images

28-летний Сэмюэль был одет в красно-зеленый клетчатый килт, как и монарх, а Элеонора надела твидовый жакет, белую блузку и шелковую черную юбку-миди и черные балетки.

Элеонор Эксерджян и Сэмюэль Чатто / © Getty Images

Элеонор Эксерджян и Сэмюэль Чатто / © Getty Images

Напомним, король Чарльз III проводит время в Шотландии перед тем, как вся семья планирует собраться в замке Балморал — любимой королевской летней резиденции, двери которой на днях были закрыты для посетителей из-за непредвиденных обстоятельств.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie