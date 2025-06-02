Пополнение в княжеской семье Монако: 39-летняя Беатриче Борромео ждет третьего ребенка

Беатриче Борромео / © Getty Images

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Беатриче — жена 37-летнего Пьера Казираги — внука легендарной княгини Монако Грейс Келли. Для пары, которая в отношениях с 2008 года и в браке с 2015-го, это будет уже третий ребенок. Также они растят двух сыновей — Стефано и Франческо. Согласно изданию Hello!, сейчас пара в ожидании девочки.

На показе, который стал последним для модельера Марии Грации Кьюри, Беатриче носила длинное белое платье свободного фасона. Наряд имел один длинный рукава, был на одно плечо, а также был украшен большим бантом. Образ она дополнила золотыми аксессуарами, макияжем и лаконичной прической с собранными волосами. Она также также является послом Модного дома Dior.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче имеет не менее внушительное аристократическое происхождение, чем ее муж, поскольку родилась в Италии в семье графини Донны Паолы Марцотто и дона Карло Фердинандо Борромео, графа Ароны, члена аристократического итальянского дома Борромео.

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Также этот показ посетила актриса Натали Портман и тоже носиле белое платье от Модного дома Dior.