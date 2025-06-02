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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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97
Время на прочтение
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Пополнение в княжеской семье Монако: 39-летняя Беатриче Борромео ждет третьего ребенка

Беатриче Борромео посетила показ Dior Cruise 2026, который состоялся на вилле Альбани Торлония в Риме. Во время мероприятия стало понятно, что 39-летняя женщина ждет ребенка.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Беатриче Борромео

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче — жена 37-летнего Пьера Казираги — внука легендарной княгини Монако Грейс Келли. Для пары, которая в отношениях с 2008 года и в браке с 2015-го, это будет уже третий ребенок. Также они растят двух сыновей — Стефано и Франческо. Согласно изданию Hello!, сейчас пара в ожидании девочки.

На показе, который стал последним для модельера Марии Грации Кьюри, Беатриче носила длинное белое платье свободного фасона. Наряд имел один длинный рукава, был на одно плечо, а также был украшен большим бантом. Образ она дополнила золотыми аксессуарами, макияжем и лаконичной прической с собранными волосами. Она также также является послом Модного дома Dior.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче имеет не менее внушительное аристократическое происхождение, чем ее муж, поскольку родилась в Италии в семье графини Донны Паолы Марцотто и дона Карло Фердинандо Борромео, графа Ароны, члена аристократического итальянского дома Борромео.

Также этот показ посетила актриса Натали Портман и тоже носиле белое платье от Модного дома Dior.

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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