- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Пополнение в Люксембургском герцогстве: принцесса Александра стала мамой во второй раз
Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори стали родителями во второй раз.
Сегодня королевский дворец Люксембурга сообщил радостную новость о том, что принцесса Александра и господин Николя Багори приветствовали своего второго ребенка. Это мальчик, ему дали имя Эли. Ребенок появился на свет в пятницу, 17 октября.
В коротком заявлении для прессы семья поделилась своей радостью и добавила, что маленькая Виктория (старшая дочь пары), очень рада приветствовать своего новорожденного брата.
Малыш Эли занимает девятое место в очереди на люксембургский престол, сразу после своей старшей сестры.
Напомним, недавно в Люксембурге произошла смена престола. Великий герцог Анри отрекся в пользу своего сына — великого герцога Гийома. Мы рассказывали ранее, как прошла церемония отречения.