Пополнение в Люксембургском герцогстве: принцесса Александра стала мамой во второй раз

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / © Getty Images

Сегодня королевский дворец Люксембурга сообщил радостную новость о том, что принцесса Александра и господин Николя Багори приветствовали своего второго ребенка. Это мальчик, ему дали имя Эли. Ребенок появился на свет в пятницу, 17 октября.

В коротком заявлении для прессы семья поделилась своей радостью и добавила, что маленькая Виктория (старшая дочь пары), очень рада приветствовать своего новорожденного брата.

Малыш Эли занимает девятое место в очереди на люксембургский престол, сразу после своей старшей сестры.

Напомним, недавно в Люксембурге произошла смена престола. Великий герцог Анри отрекся в пользу своего сына — великого герцога Гийома. Мы рассказывали ранее, как прошла церемония отречения.