Пополнение в люксембургском княжестве: принцесса Александра родила первенца

Они поженились в апреле 2023 года, а в мае 2024-го у них родилась дочь, которую назвали Виктория.

Свадьба Александры Люксембургской и Николя Багори / Фото: Getty Images

14 мая Великий герцогский двор объявил, что у единственной дочери великого герцога Анри и великой княгини Марии Терезы и ее мужа родился первенец.

"Великий герцог и Великая княгиня с большой радостью сообщают о рождении внучки Виктории, первого ребенка их дочери Александры и зятя Николя, родившейся во вторник, 14 мая, в Париже", - говорится в заявлении.

"Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во дворце.

Ребенок станет девятым в линии наследования люксембургского престола и восьмым внуком великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы.

Читайте также: