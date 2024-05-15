Пополнение в люксембургском княжестве: принцесса Александра родила первенца

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори стали родителями.
Они поженились в апреле 2023 года, а в мае 2024-го у них родилась дочь, которую назвали Виктория.
14 мая Великий герцогский двор объявил, что у единственной дочери великого герцога Анри и великой княгини Марии Терезы и ее мужа родился первенец.
"Великий герцог и Великая княгиня с большой радостью сообщают о рождении внучки Виктории, первого ребенка их дочери Александры и зятя Николя, родившейся во вторник, 14 мая, в Париже", - говорится в заявлении.
"Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во дворце.
Ребенок станет девятым в линии наследования люксембургского престола и восьмым внуком великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы.
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