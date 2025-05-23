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Пополнение в люксембургском княжестве: принцесса Александра беременна вторым ребенком
Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори объявили о том, что ждут второго ребенка.
22 мая Великий герцогский двор объявил, что у единственной дочери великого герцога Анри и великой княгини Марии Терезы и ее мужа вскоре родится второй ребенок.
«Их Королевские Высочества Великий Герцог и Великая Герцогиня рады сообщить, что Принцесса Александра и господин Николас Багори ожидают второго ребенка.
Рождение ожидается осенью.
Великий Герцог, Великая Герцогиня и члены обеих семей разделяют радость по поводу своих детей», — говорится в сообщении.
Напомним, в мае 2024 года у Александры и Николя родилась дочь, которой дали имя Виктория. Пол второго ребенка пары остается неизвестным и так будет, скорее всего, до самого его рождения.