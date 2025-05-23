ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

Пополнение в люксембургском княжестве: принцесса Александра беременна вторым ребенком

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори объявили о том, что ждут второго ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Александра и ее муж Николя

Принцесса Александра и ее муж Николя / © Getty Images

22 мая Великий герцогский двор объявил, что у единственной дочери великого герцога Анри и великой княгини Марии Терезы и ее мужа вскоре родится второй ребенок.

«Их Королевские Высочества Великий Герцог и Великая Герцогиня рады сообщить, что Принцесса Александра и господин Николас Багори ожидают второго ребенка.

Рождение ожидается осенью.

Великий Герцог, Великая Герцогиня и члены обеих семей разделяют радость по поводу своих детей», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2024 года у Александры и Николя родилась дочь, которой дали имя Виктория. Пол второго ребенка пары остается неизвестным и так будет, скорее всего, до самого его рождения.

Николя Багори и принцесса Александра / © Getty Images

Николя Багори и принцесса Александра / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie