Пополнение в монакской семье: Беатриче Борромео стала мамой в третий раз

Беатриче Борромео / © Getty Images

Реклама

Издание Paris Match сообщает о рождении третьего ребенка Беатриче и Пьера, но официально княжеская семья Монако пока что не подтвердила информацию.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Издание пишет, что 40-летняя Беатриче родила девочку, ее назвали Бьянка Каролина Марта. Выбор имен является сердечной данью принцессе Каролине — матери Пьера — и Марты Марцотто, любимой бабушке Беатриче, которая была настоящей итальянской иконой моды.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео с сыновьями / © Getty Images

Напомним, у супругов также есть двое сыновей — Стефано и Франческо.

Реклама

Летом вся семья наслаждалась отдыхом в Сен-Тропе, где их фотографировали на борту роскошной яхты.