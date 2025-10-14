ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

Пополнение в монакской семье: Беатриче Борромео стала мамой в третий раз

Жена Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли — родила ему третьего ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Беатриче Борромео

Беатриче Борромео / © Getty Images

Издание Paris Match сообщает о рождении третьего ребенка Беатриче и Пьера, но официально княжеская семья Монако пока что не подтвердила информацию.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче Борромео / © Getty Images

Издание пишет, что 40-летняя Беатриче родила девочку, ее назвали Бьянка Каролина Марта. Выбор имен является сердечной данью принцессе Каролине — матери Пьера — и Марты Марцотто, любимой бабушке Беатриче, которая была настоящей итальянской иконой моды.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео с сыновьями / © Getty Images

Пьер Казираги и Беатриче Борромео с сыновьями / © Getty Images

Напомним, у супругов также есть двое сыновей — Стефано и Франческо.

Летом вся семья наслаждалась отдыхом в Сен-Тропе, где их фотографировали на борту роскошной яхты.

Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie