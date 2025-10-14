- Дата публикации
Пополнение в монакской семье: Беатриче Борромео стала мамой в третий раз
Жена Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли — родила ему третьего ребенка.
Издание Paris Match сообщает о рождении третьего ребенка Беатриче и Пьера, но официально княжеская семья Монако пока что не подтвердила информацию.
Издание пишет, что 40-летняя Беатриче родила девочку, ее назвали Бьянка Каролина Марта. Выбор имен является сердечной данью принцессе Каролине — матери Пьера — и Марты Марцотто, любимой бабушке Беатриче, которая была настоящей итальянской иконой моды.
Напомним, у супругов также есть двое сыновей — Стефано и Франческо.
Летом вся семья наслаждалась отдыхом в Сен-Тропе, где их фотографировали на борту роскошной яхты.