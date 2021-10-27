Пополнение в монаршей семье: Элеонора фон Габсбург и ее муж Жером стали родителями

Пополнение в монаршей семье: Элеонора фон Габсбург и ее муж Жером стали родителями

Австралийская аристократка Элеонора фон Габсбург и ее супруг Жером д'Амброзио поделились радостной новостью.

Пара, сыгравшая свадьбу летом 2020 года, впервые стала родителями. 20 октября Элеонора родила сына Отто и поделилась первой фотографией с новорожденным на своей странице в Instagram.

"Добро пожаловать в мир, маленький Отто, родившийся 20 октября 2021 года. Твои родители очень гордятся тобой наши сердца полны любви", - написала Элеонора.

Напомним, камерное бракосочетание Элеоноры и бельгийского автогонщика и пилота Formula E Жерома д'Амброзио состоялось в мэрии Монако, а праздновало это радостное событие семейство в кругу семьи и друзей. Больше фотографий со свадьбы пары смотрите в нашем материале.

Элеонора фон Габсбург и Жерар д'Амброзио / Getty Images

Пара познакомилась в 2017 году в самолете, летевшем из Лондона в Ниццу.

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