Пополнение в семье: дочь Дональда Трампа беременна

Младшая дочь бывшего президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа – 31-летняя Тиффани Трамп – беременна первенцем.

Тиффани Трамп / Фото: Getty Images

Об этом Дональд Трамп сообщил, выступая в Детройтском экономическом клубе.

Сама же Тиффани публично не подтверждала, что она беременна.

Напомним, Тиффани Трамп в ноябре 2022 года вышла замуж за ливанского миллиардера Майкла Булоса, младше ее на 4 года. Свадьба состоялась в резиденции Трампа – Мар-а-Лаго во Флориде.

Тиффани Трамп и Майкл Буглос / Фото: Associated Press

Тиф и Майкл познакомились на отдыхе на греческом острове Миконос в 2018 году. Впервые вместе они вышли в свет в августе 2018, посетив шоу китайского бренда Taoray Wang. Предложение руки и сердца Майкл сделал Тиффани в январе 2022 года.

Майкл Буглос и Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

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