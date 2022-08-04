Пополнила гардероб: пресс-секретарь Байдена в вишневом платье-футляре пришла в Белый дом

Пресс-секретарь Джо Байдена – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Белом доме. Там она ответила на ряд вопросов от журналистов, в частности, о поездке спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Азию, недавнем голосовании в Канзасе по правам на аборты и другие темы.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед прессой Карин продемонстрировала новый деловой аутфит. Она подчеркнула стройную фигуру вишневым платьем-футляром с короткими рукавами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила любимыми украшениями – лаконичными серьгами-гвоздями и браслетами. Кудрявая укладка и макияж со светло-персиковыми тенями завершили лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

К слову, Карин обожает носить платья на работу. В ее гардеробе есть немало красивых нарядов. К примеру, недавно она продемонстрировала луки в бирюзовом платье и в платье цвета Апероль.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

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