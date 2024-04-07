Популярный фасон: кто из королевских невест надевал платьях с воротником-стойкой на свою свадьбу

Такой фасон свадебного наряда в разное время носили многие известные личности.
6 апреля в Испании состоялась свадьба мэра Мадрида Хосе Мартинеса Алмейда и аристократки - родственницы королям Испании - Терезы Уркихо -и-Морено. Венчание проводилось в церкви Сан-Франциско де Борха, а появилась на ней невеста в особом платье - семейной реликвии. Этот наряд был создан еще для свадьбы ее бабушки - Тереза де Бурбон-Дос Сицилия - дизайнером Педро Родригесом в 1961 году.
Изначально платье было более классическим, поскольку у него имелся вырез лодочкой, французские рукава три четверти и пышная юбка. Однако затем в 1995 году платье надела уже мама нынешней невесты Беатрис Морено де Бурбон-Дос Сицилия и внесла в наряд небольшие изменения.
Тереза Уркихо -и-Морено решила кардинально переделать платье. За переделку наряда отвечало ателье Navascués в сотрудничестве с Кристиной Мартинес-Пардо Кобиан. У наряда появился воротник-стойка, длинные рукава, а юбка была не была А-силуэта, невесте предпочла прямой фасон-колонну. Также сзади на юбке появился шлейф из фатина, а дополнила она наряд длинной фатой.
Выглядел наряд стильно, элегантно, немного был в ретро-стиле, но без сомнения шел невесте и подчеркивал ее вкус и фигуру. Однако Тереза не единственная аристократка и королевская невеста, которая надела на торжественную часть свадьбы платье с воротником стойкой. Ниже предлагаем вспомнить еще несколько знаменитых личностей и посмотреть на их наряды.
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