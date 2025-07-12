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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

Популярный фасон: три королевские дамы в жакетах The Bar от Dior

Они дополняли этот знаменитый жакет разными аксессуарами и шляпками.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

В 1947 году дизайнер Кристиан Диор открыл свой Модный дом, который назвал своим именем Christian Dior и запустил первую коллекцию New Look. Самым знаковым из всех нарядов представленных в коллекции стал жакет получивший название The Bar.

Несмотря на то, что с презентации коллекции прошло много лет, жакет продолжает быть актуальным и сегодня, поскольку является безоговорочной классикой. Эта вещь регулярно появляется в разных интерпретациях в современных коллекциях бренда, а носят его как звезды, так и королевские особы.

Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Беатриче Борромео

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче Борромео / © Getty Images

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