Порадовал жену: стало известно, какой подарок принц Уильям преподнес Кейт на Рождество

Вчера принцесса Уэльская с супругом принцем Уильямом и тремя детьми посетила Сандрингем. Королевская семья отправилась на рождественскую службу в церковь святой Марии Магдалины.

Семья впервые дебютировала в полном составе в Норфолке. Публика могла насладиться их королевской прогулкой, а Кейт и Уильям пообщались с поклонниками.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Также на эту прогулку принцесса надела новое украшение. Это серьги, которые ей на Рождество преподнес принц Уильям. Ранее предполагалось, что это украшение принцессы Дианы, но теперь известно, что это серьги бренда Sezane, который Кейт очень любит.

Издание The Sun сообщило, что серьги High Street, которые мгновенно раскупили онлайн, сделаны из переработанной латуни. Каждая серьга состоит из четырех нитей голубых драгоценных камней, свисающих с единственной заклепки с эффектом золота в стиле древней монеты. У принцессы Уэльской есть уже пять пар серег от Sezane.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Королевские поклонники в Твиттере восторгались подарком принца Уэльского и писали, что это очень милый жест - купить подарок для супруги в ее любимом магазине.

"Это великолепные серьги, они ей обязательно понравятся". Хотела бы я, чтобы мой муж был таким же заботливым, как Уильям!" - написала одна из поклонниц.

Кейт была в сшитом на заказ болотного цвета пальто от Alexander McQueen и обута в высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках от Gianvito Rossi. Также она в шляпе от Philip Treacy.

Принцесса Уэльская с сыном Луи / Фото: Associated Press

Кстати, на Рождество 2011 года принц Уильям тоже преподнес супруге серьги. Это было первое Рождество Кэтрин в королевской семье. Серьги с зелеными аметистами окружены бриллиантами и украшены 18-каратным желтым золотом, и Кейт первый раз надела их на церковную службу.

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