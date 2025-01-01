Порадовали публику: Кейт и Уильям Уэльские поделились особенными снимками

Принцесса Кейт и принц Уильям делятся любимыми фотографиями 2024 года в личном посте в Instagram. Этот год был трудным для принца Уильяма, принцессы Кейт и их семьи после того, как у принцессы Уэльской диагностировали рак после операции на брюшной полости в марте 2024 года.

В посте из 18 слайдов в Instagram принц Уильям и принцесса Кейт рассказали о самых важных для них моментах, подписав гигантскую карусель: "2024. С Новым годом! Желаем вам всем чудесного 2025 года".

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Хотя принцесса Кейт провела большую часть 2024 года в уединении, проходя лечение, она побывала на нескольких важных королевских мероприятиях, как, например, парад ко дню рождения короля Чарльза III, служба памяти и рождественский концерт, организованный принцессой в Вестминстерском аббатстве.

Предлагаем вспомнить, каким был прошедший 2024 год для семьи Уэльских.

Сейчас, напомним, Кейт, Уильям и трое их детей находятся в Норфолке, в своем особняке Анмер-холл с семьей Миддлтон.

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