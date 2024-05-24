Портрет принцессы Кейт, который всех возмутил: его автор ответила на критику

Недавно в соцсетях обсуждали новый портрет принцессы Уэльской Кэтрин, который был раскритикован королевскими поклонниками. Художница, которая рисовала его, не осталась в стороне и высказала свое мнение на этот счет.

Британско-замбийская художница Ханна Узор рисовала портрет Кейт для июльской обложки британского Tatler. Но, вряд ли ожидала, что вокруг него будет столько разговоров.

На рисунке Кейт запечатлена на своем первом государственном банкете за время правления короля Чарльза в 2022 году, который проводился в честь визита президента ЮАР. На принцессе платье с кейп-накидкой от Jenny Packham и тиара принцессы Дианы "Узелки любви". Кэтрин также носила серьги принцессы Дианы с бриллиантами и жемчугом.

Журналисты Daily Mail связались с художницей и поинтересовались, что она думает по поводу такой критики. На что она ответила, что не в курсе критики.

"Это фантастическая история - и они (критики) могут делать то, что хотят", - прокомментировала художница, цитирует ее слова express.co.uk.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Она упомянула, что портрет является неофициальным, то есть он не был заказан королевской семьей, и Кейт не участвовала в нем. Ей пришлось исследовать более 189 000 фотографий принцессы для создания этой работы.

Зелено-синий фон является отсылкой к цвету глаз Кейт, а также отсылкой к пребыванию на улице и на воде, что предположительно отражает любовь королевской семьи к гребле.

Принцесса Уэльская на банкете в честь визита президента ЮАР / Фото: Getty Images

Что думает о новом портрете сама принцесса Уэльская, не известно. Она сейчас не появляется на публике из-за болезни. Недавно Кенсингтонский дворец прокомментировал, когда Кейт может вернуться к работе.

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