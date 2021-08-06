Портреты герцогини Кембриджской покажут на фотовыставке

Герцогиня Кембриджская поделилась приятной для нее новостью с подписчиками на их официальной с Уильямом странице в Instagram.

Несколько фотопортретов, которые сделала герцогиня в 2020 году, были включены в новую фотовыставку Имперского военного музея. Это портреты людей, переживших Холокост - Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн, которых герцогиня сфотографировала в рамках проекта 2020 года, посвященного 75-летию освобождения Освенцима.

В Instagram четы Кембриджских сообщается:

"Для меня большая честь участвовать в новой фотовыставке в @ImperialWarMuseums в Лондоне, на которой собрано более 50 современных портретов людей, переживших Холокост, и их семей.

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Эти впечатляющие фотографии, представленные впервые, отражают особые связи между пережившими Холокост и молодыми поколениями их семей и напоминают нам о нашей коллективной ответственности за то, чтобы их истории продолжали жить.

Выставка проводится в партнерстве с @RoyalPhotographicSociet, Jewish News и @holocaustmemorialdaytrust, тремя организациями, которые пригласили герцогиню принять участие в этом специальном проекте, отмечающем 75-летие со дня окончания Холокоста в прошлом году".

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