"Пощечина для королевы": отец Меган Маркл снова раскритиковал дочь и ее мужа принца Гарри

На Меган и Гарри снова обрушился шквал критики.

В этот раз выступил отец Меган Маркл – Томас, он раскритиковал дочь, которая с ним не общается с момента своей свадьбы с Гарри в 2018 году. Критиковал за то, что пара не посетила службу памяти в честь принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

На своем YouTube-канале Томас заявил, что нет никакого оправдания для пары. "Присутствие, уважение и дарование Божьей благодати принцу Филиппу за пожизненное служение было очень важно для Ее Величества, и их неявка была пощечиной для королевы", - сказал отец Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские остались в своем особняке в Монтесито и не приехали в Великобританию якобы из-за того, что не чувствуют себя там в безопасности. А оплатить частную полицейскую охрану принцу Гарри не разрешили. Однако это чушь, ведь в тот день Вестминстерское аббатство охранялось максимально мощно, ведь там присутствовали не только члены британской королевской семьи, но и другие европейские королевские особы.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Ранее королевские эксперты все как один заявили, что решение Гарри и Меган не комментировать поминальную службу по принцу Филиппу было расценено как дерзкое и грубое.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Гости памятной службы за принцем Филиппом также осудили решение принца Гарри отказаться почтить память деда.

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