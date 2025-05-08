Посетил службу с королевской семьей: как выглядит праправнук Уинстона Черчилля

Александр Черчилль / © Getty Images

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На службе в Лондоне сегодня собрались члены британской королевской семьи, чтобы отметить 80-ю годовщину со дня победы во Второй мировой войне.

Десятилетний Александр Черчилль во время службы прочитал молитвы, а также зажег 80-ю Свечу Мира Дня Победы.

Александр Черчилль — праправнук Уинстона Черчилля / © Getty Images

Напомним, его прадед Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны с 1940 по 1945 год.

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Уинстон Черчилль, июнь 1943 года и его фирменный знак V, что означает «победа» / © Getty Images

Черчилль сформировал национальное правительство и руководил участием Британии в военных действиях союзников, что привело к победе в 1945 году. В 1951 году Уинстон стал во второй раз премьер-министром, а в годы между этими двумя сроками правления он написал несколько книг, в которых рассказал о своем опыте во время войны.

Александр Черчилль — праправнук Уинстона Черчилля / © Getty Images

8 мая 1945 года Великобритания праздновала День Победы в Европе. По всей стране звонили церковные колокола, люди собирались, чтобы отпраздновать окончание военных действий. Известно, что толпы людей собирались у Букингемского дворца, а с балкона их приветствовал король Георга VI с супругой Елизаветой и дочерьми. Принцессе Елизавете (будущей королеве Елизавете II) и ее сестре принцессе Маргарет позволили анонимно гулять посреди толпы и участвовать в празднованиях.

Принцесса Елизавета, ее мать королева Елизавета, король Георг VI, принцесса Маргарет, 8 мая 1945 года / © Getty Images

Мероприятия этой недели, посвященные 80-й годовщине Дня Победы, завершатся сегодня вечером концертом в лондонском Конногвардейском параде, в котором примут участие король и королева.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела младшая дочь Уинстона Черчилля в день свадьбы.

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