Посетили Бучу: Елена Зеленская в костюме цвета молочного шоколада, Юлия Свириденко - в светлом жакете

Елена Зеленская вместе с премьер-министром Юлией Свириденко посетила Бучанский центр первичной медико-санитарной помощи. Фотографии оттуда она опубликовала в своем Telegram-канале.

Там они познакомились с работой местного изобретения - приложения Sympto.me.

"ИИ-аватар поможет определиться с физическими или психологическими жалобами, проконтролирует сон, напомнит о назначении врача и подскажет вопросы к нему. Это не самолечение, а действенный инструмент для того, чтобы обратить внимание на себя и свое самочувствие, который необходим сейчас всем", - рассказала первая леди.

В этот день Зеленская продемонстрировала стильный образ в костюме цвета молочного шоколада, который состоял из жакета без воротника и пуговиц и широких брюк. На первой леди также была черная блузка и черные туфли на низкой подошве.

У первой леди была укладка с боковым пробором, нежный макияж и элегантные серьги-кольца в ушах.

Юлия Свириденко была одета в светлый удлиненный жакет, черный топ и черные брюки со стрелками. Аутфит она дополнила черными туфлями на шпильках, прической с мягкими локонами, макияжем с акцентом на глазах, золотыми серьгами и очками в черной оправе.

