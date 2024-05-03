Посетили любимую выставку Елизаветы II: герцогиня Софи и принц Эдвард в объективах фотографов

Это было одно из самых любимых мероприятий покойной королевы Елизаветы II, которое она редко пропускала.

Герцог и герцогиня Эдинбургские побывали на втором дне Королевской Виндзорской конной выставки 2024 года в Хоум-парке, что на территории Виндзорского замка.

Софи была в хлопковом блейзере от ME+EM цвета хаки под который надела молочную рубашку, черную юбку-миди от Vince и обула высокие кожаные сапоги. Также на плече у герцогини висела сумка Sophie Habsburg.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская собрала волосы в низкий хвост и завязала их платком, надела миниатюрные золотые серьги-колечки и надела свою любимую золотую цепочку с подвеской с буквой "S". На лице у герцогини был легкий, едва заметный макияж.

Принц Эдвард был в пиджаке в клетку цвета хаки, голубой рубашке в тонкую полоску и с галстуком в полоску, а также в брюках из вельвета и в ботинках такого же цвета, как сапоги его жены Софи.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская приезжала в Украину и побывала в Буче, Ирпене и Киеве. Она стала первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с момента начала российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Читайте также: