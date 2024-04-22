Посетили особенное место: короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели в день рождения Елизаветы II

Короля Чарльза и его супругу королеву Камиллу заметили в Шотландии.

Они посетили церковную службу в церкви Крати Кирк, недалеко от замка Балморала в воскресенье, 21 апреля, день, когда покойной королеве Елизавете II могло бы исполниться 98 лет. Эту церковь покойная монарх сама любила посещать, когда бывала в Шотландии.

Чарльз и Камилла были замечены в автомобиле неподалеку от церкви, монарх сам был за рулем. Камилла улыбалась фотографам, а Чарльз был сосредоточен на управлении автомобилем.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

В этом году отмечается второй посмертный день рождения покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. И после посещения церкви королевская чета, скорее всего, провела этот день, вспоминая королеву во время частного семейного ужина.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Согласно традиции, такие даты публично королевская семья Британии не отмечает. Напомним, завтра, 23 апреля свой шестой день рождения отпразднует принц Луи – младший сын принца и принцессы Уэльских.

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