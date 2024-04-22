Посетили особенное место: короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели в день рождения Елизаветы II

Короля Чарльза и его супругу королеву Камиллу заметили в Шотландии.
Они посетили церковную службу в церкви Крати Кирк, недалеко от замка Балморала в воскресенье, 21 апреля, день, когда покойной королеве Елизавете II могло бы исполниться 98 лет. Эту церковь покойная монарх сама любила посещать, когда бывала в Шотландии.
Чарльз и Камилла были замечены в автомобиле неподалеку от церкви, монарх сам был за рулем. Камилла улыбалась фотографам, а Чарльз был сосредоточен на управлении автомобилем.
В этом году отмечается второй посмертный день рождения покойной королевы Елизаветы II после ее смерти в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. И после посещения церкви королевская чета, скорее всего, провела этот день, вспоминая королеву во время частного семейного ужина.
Согласно традиции, такие даты публично королевская семья Британии не отмечает. Напомним, завтра, 23 апреля свой шестой день рождения отпразднует принц Луи – младший сын принца и принцессы Уэльских.
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