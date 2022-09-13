Посетили собор, выступили в замке, посмотрели на цветы: Чарльз III и королева-консорт в туре по стране

Первый тур провозглашенного короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы, который начался в Шотландии, продолжается в Северной Ирландии.

Вчера король Чарльз III провел аудиенцию с первым министром Шотландии Николой Стерджен, а сегодня отправился в Северную Ирландию.

Король и королева-консорт посетили собор Святой Анны в Белфасте, где почтили память размышлениями о королеве Елизавете II.

Королева Камилла для посещения собора надела, в дополнение к черному траурному платью черную шляпу.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Карл III с выступил замке Хиллсборо после получения послания с соболезнованиями от Алекса Маски, спикера Ассамблеи Северной Ирландии.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также король и королева осмотрели цветы, оставленные возле замка Хиллсборо после смерти королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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