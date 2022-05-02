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Пошел обратный отсчет: Instagram королевы Елизаветы II анонсировал интересную акцию

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Пошел обратный отсчет: Instagram королевы Елизаветы II анонсировал интересную акцию

Королева Елизавета II на праздновании дня Канады в 2010 году / Getty Images

Великобритания и весь мир готовится отпраздновать платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II.

До кульминации празднования 70-летнего платинового юбилея правления осталось ровно 70 дней. В связи с этим официальный Instagram Букингемского дворца придумал интересную акцию. Начиная с сегодняшнего дня каждый день в течение следующих 70 дней в блоге королевы будут публиковать "фото дня", каждое из которых будет представлять один из годов 70-летнего правления Ее Величества.

На опубликованном сегодня фото королева открывает монументальный знак в честь окончания строительства нового автомобильного моста через Темзу в Дартфорде, Кент. 

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