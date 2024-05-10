Пошла по стопам принца Филиппа: герцогиня Софи управляла повозкой на Виндзорском конном шоу

Покойная королева Елизавета II очень любила Виндзорское конное шоу и никогда не пропускала это весеннее мероприятие.

Ее любимая невестка герцогиня Эдинбургская Софи вместе с супругом принцем Эдвардом и дочерью леди Луизой также побывали в этом году на Королевской Виндзорской выставке лошадей в Беркшире.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи, как и ее дочь Луиза, даже управляли повозками, а это, напомним, было одним из любимых занятий покойного принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

Герцогиня Эдинбургская была в синем жакете и молочно-белой блузке с рюшами на груди, надела шляпу, украшенную перьям и крупные серьги с бриллиантами. На груди у Софи была пришпилена белая гвоздика.

Ее дочь Луиза ехала на повозке рядом и о чем-то разговаривала с матерью.

Герцогиня Эдинбургская Софи и леди Луиза / Фото: Getty Images

Напомним, внучка королевы стала волонтером на любимом конном мероприятии покойного монарха, о чем мы рассказывали ранее.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард на конной выставке / Фото: Getty Images

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