Пошло шутила и писала с ошибками: раскрыт тайный дневник Людмилы Путиной (фото)

Мы уже знаем, что первая и пока единственная официальная жена диктатора Путина - Людмила - была очень несчастлива в браке с ним. Ей было так скучно и так плохо в этих отношениях, что в 2006 году она завела онлайн-дневник, в котором в том числе рассказывала и о сложностях семейной жизни.

Историю отношений Путиных, а также то, на какие деньги живет Людмила сейчас, после второго замужества вместе с новоиспеченным мужем Артуром Очеретным, рассказали в новом фильме на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального.

Людмила и Владимир Путины / Фото: Getty Images

А еще там рассказали об очень интересном хобби, которое было у Людмилы Путиной во время ее длинного брака с президентом РФ. По образованию она филолог-романист, специализация - испанский язык. Но в свое время отдушиной для Путиной стал не испанский, а русский язык и личный блог в популярном в те времена ЖЖ ("Живом журнале").

В 2006 году Людмила завела ЖЖ. Это был ее анонимный онлайн-дневник, который она вела под вымышленным именем Лена. Кроме имени в данных о себе она изменила еще свой возраст, скинув десять лет. В фильме рассказывают о том, что было трудно поверить в то, что это действительно ЖЖ Путиной.

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Но совпадений оказалось слишком много. Лена писала, что у нее есть дочери, одна из них занимается танцами (младшая Катя как раз занималась акробатическим рок-н-роллом), рассказывала в журнале, что она жила и училась в Петербурге (тоже сходится), по образованию она филолог (на самом деле филолог-романист), а по гороскопу козерог (день рождения у Людмилы 6 января).

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Также автор писала, что работала на токарном станке, и в биографии Людмилы такое тоже есть. Нашли еще много разных совпадений, которые свели на нет все домыслы о том, что это не Путина.

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Что писала в ЖЖ

Из дневника Людмилы Путиной можно узнать, что жила она скучно и совершенно не интересно, практически пребывая на грани депрессии. Она просила "друзей по переписке" посоветовать ей какое-то хобби.

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Но, судя по дальнейшим ее постам, советы давали неохотно, поэтому Путина пробовала то, что могла найти сама: то увлеклась психологией и разными психологическими тестами, то йогой занялась. И все время сетовала, что "френды" не делятся с ней своими увлечениями.

Рассказывала и о своем распорядке дня, что обычно ее утро начиналось не раньше 12 дня, потом она заваривала себе кофе, занималась всякой домашней рутиной и откровенно скучала. Она публиковала пошлые анекдоты, обсуждала пикапера Алекса Лесли.

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Но вот незадача, филолог по образованию Путина писала в своем дневнике с ошибками, а еще часто вступала в "конфликтные переписки" с другими пользователями ЖЖ и яростно защищала политику своего мужа Владимира, козыряя тем, что "владеет информацией не из телевизора, а от знакомых", которые, по ее словам, "в этом варятся".

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Иногда доходило и до откровенных скандалов в комментариях, и тогда Путина пускалась, как говорят авторы фильма, "в геополитическое гопничество в стиле ее мужа".

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Рассказывала френдам Людмила и о личном, часто жаловалась на мужа. Из ее постов очевидно, что вниманием диктатор ее уж точно никогда не баловал.

Из ЖЖ Людмилы Путиной, фото Youtube

Зато щедро одарил деньгами после развода, и не из своего кармана, ведь никакого раздела имущества у них при разводе не было, а из кошельков обычных граждан РФ. Но об этом вы можете почитать в материале о том, как выглядят квартиры и виллы Людмилы Путиной и ее нового мужа Артура Очеретного.

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