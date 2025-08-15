ТСН в социальных сетях

После 13 лет брака: единственная дочь Джо и Джилл Байденов подала на развод и обвинила мужа в измене

В семье бывшего президента бушуют старсти. Дочь президента решила не скрывать причину развода.

Эшли Байден

Эшли Байден / © Associated Press

Дочь бывшего президента США Джо Байдена и бывшей первой леди Джилл Байден — Эшли — в понедельник подала в суд общей юрисдикции Филадельфии иск о расторжении 13-летнего брака с Говардом Крейном — отоларингологом и пластическим хирургом.

Перед подачей заявления о разводе 44-летняя Эшли опубликовала в Instagram Stories фотографии сделанные папарацци, на которых был запечатлен ее муж с любовницей.

«Мой муж и его девушка держатся за руки ❤️», — написала она под фотографией, но затем фото удалила, сообщает Page Six.

Джилл Байден, жена Джо Байдена (в центре), позирует на фоне Тадж-Махала с дочерью Эшли и зятем Говардом Дэвидом Крейном / © Associated Press

Джилл Байден, жена Джо Байдена (в центре), позирует на фоне Тадж-Махала с дочерью Эшли и зятем Говардом Дэвидом Крейном / © Associated Press

Эшли и Говард познакомились в 2010 году благодаря старшему брату Эшли, покойному Бо Байдену. Они поженились в июне 2012 года в Делавэре, после того, как Крейн сделал ей предложение на закате на скале в Биг-Суре в Калифорнии. Невеста была одета на венчании в сшитое на заказ платье силуэта «русалка» от Vera Wang. Детей у пары не было.

Джилл, Эшли и Джо Байден / © Getty Images

Джилл, Эшли и Джо Байден / © Getty Images

