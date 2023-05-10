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После 19 лет совместной жизни: премьер-министр Финляндии расстается с мужем

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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После 19 лет совместной жизни: премьер-министр Финляндии расстается с мужем

Санна Марин / Фото: Getty Images

37-летняя Санна Марин сообщила о разводе в соцсети.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин расстается со своим мужем – бывшим спортсменом и предпринимателем Маркусом Райкконеном. Об этом политик сообщила на своей странице в Instagram.

Санна Марин и Маркус Райкконен / © Instagram Санны Марин
Санна Марин и Маркус Райкконен / Фото: Instagram Санны Марин

Санна и Маркус начали встречаться, когда им было по 18 лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Эмму Амалию Марин. Пара поженилась в августе 2020 года.

По словам Санны, они остаются в хороших отношениях и будут любящими родителями для своего ребенка.

Санна Марин и Маркус Райкконен / © Instagram Санны Марин
Санна Марин и Маркус Райкконен / Фото: Instagram Санны Марин

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет отношений и за нашу любимую дочь. Мы по-прежнему лучшие друзья, близкие друг другу и любящие родители. В дальнейшем мы по-прежнему будем проводить время вместе, как семья. Мы желаем, чтобы вы уважали нашу конфиденциальность. Мы больше не будем комментировать это", – написала Санна в Instagram Stories.

Санна Марин и Маркус Райкконен / © Instagram Санны Марин
Санна Марин и Маркус Райкконен / Фото: Instagram Санны Марин

Напомним, месяц назад Санна Марин подала в отставку после поражения Социал-демократической партии на парламентских выборах.

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Дата публикации
Просмотры
1318
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