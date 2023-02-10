После Чарльза: Зеленского на аудиенции принял король Бельгии Филипп

Президент Зеленский все еще находится в Европе. Вчера у него состоялась аудиенция у короля Бельгии Филиппа.

Это уже второй монарх, с которым Владимир Зеленский встретился за эти несколько дней своей поездки в европейские страны. Первой была встреча с королем Великобритании Чарльзом III, о которой мы рассказывали ранее. На нее Владимир приехал в толстовке цвета хаки и таких же брюках.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Так же, как и к Чарльзу, на встречу к Филиппу президент Украины приехал в неформальной одежде: черной толстовке с логотипом его инициативы United24, штанах цвета хаки с карманами по бокам и в рыжих ботинках от бренда Lowa.

Король Бельгии Филипп был в однотонном сером костюме, белой рубашке и коричневом галстуке в полоску и черных туфлях на шнурках.

Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что президент Зеленский передал королю Бельгии Филиппу фрагмент сбитого российского самолета во время визита в страну. А украинские военные написали на фрагменте слова: "Вместе мы победим".

А также собрали для вас подборку забавных моментов, которые случились с Зеленским во время его поездки в Европу.

Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп / Фото: Getty Images

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