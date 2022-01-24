После королевы: герцогиня Кембриджская может стать второй женщиной-полковником в истории

Британская монархия возлагает большие надежды на герцогиню Кембриджскую, супругу принца Уильяма, второго в очереди на престол.

Стало известно, что Гренадерский полк, которым ранее руководил принц Эндрю, хочет видеть в лице своего нового полковника Кейт Миддлтон. Высокопоставленные чиновники полка заявили, что хотят, чтобы 40-летняя герцогиня Кейт стала второй женщиной-полковником за всю его 366-летнюю историю, пишет The Times.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

95-летняя королева Елизавета II снова взяла на себя эту роль по умолчанию после того, как ранее в этом месяце она лишила принца Эндрю всех его военных званий из-за обвинений в сексуальном насилии. Герцог Йоркский предстанет перед судом США в 2022 году.

Также читайте Бывшая горничная принца Эндрю рассказала о его странном хобби

"Судя по опросу в рядах, мы все хотели бы, чтобы это была Кейт. Мы все восхищаемся тем, как она приспособилась к жизни в королевской семье и как себя ведет, кажется, она никогда не ошибается", - пишет Daily Mail.

Отметим, роль полковника была возвращена Ее Величеству по умолчанию, но считается, что высокопоставленные чиновники хотят, чтобы эту должность теперь заняла герцогиня Кембриджская. Имя нового полковника должны были сообщить сегодня, но это решение откладывается. Возможно, потому что королева Елизавета II еще не приняла решение.

Принц Эндрю / Getty Images

Сформированная в 1656 году королем Карлом II, гренадерская гвардия участвовала почти во всех крупных кампаниях британской армии, включая наполеоновскую, крымскую, англо-бурскую, Первую и Вторую мировые войны. Принц Эндрю унаследовал почетную должность в гренадерской гвардии от своего отца, герцога Эдинбургского, когда тот ушел из общественной жизни в 2017 году.

Принц Филипп / Associated Press

Это была одна из позиций, за которую он держался, когда впервые отказался от официальных обязанностей в 2019 году из-за сексуального скандала. Но теперь Эндрю потерял свою почетную роль, когда его лишили воинских званий на фоне иска о сексуальных домогательствах, поданного Вирджинией Джуффре в США.

Читайте также: