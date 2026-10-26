После лечения рака: бывшая невестка Дональда Трампа рассказала о своем здоровье

Ванесса Трамп / © Associated Press

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Ванесса Трамп, бывшая жена старшего сына президента США Дональда Трампа, сообщила, что последние обследования не выявили признаков рака. Радостной новостью 48-летняя женщина поделилась в трогательном видео, которое опубликовала в Instagram ее 19-летняя дочь Кай Трамп.

Кай и Ванесса Трамп

Мать и дочь записали совместное видео, приуроченное к Месяцу осведомленности о раке молочной железы, который традиционно проходит в октябре. В начале ролика Кай рассказала, что в апреле этого года у ее матери диагностировали рак молочной железы, поэтому они решили поделиться историей ее борьбы с болезнью.

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Во время разговора Ванесса сообщила, что получила результаты последних медицинских обследований, которые принесли ей долгожданную радостную новость.

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«Результаты оказались отрицательными, так что наконец-то я избавилась от рака», — сказала она. После этих слов Кай нежно обняла мать.

В подписи к видео девушка пояснила, что они решили публично рассказать о пережитом, чтобы привлечь внимание к важности ранней диагностики онкологических заболеваний.

К беседе также присоединилась врач-радиолог Николь Сафье, с которой они обсудили профилактику, раннее выявление рака молочной железы и особенности течения заболевания. По словам врача, каждая история борьбы с раком индивидуальна, а течение болезни и ее проявления могут различаться.

Кай также анонсировала полную версию разговора на своем YouTube-канале.

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Кай и Ванесса Трамп

Напомним, что Ванесса Трамп о своем диагнозе впервые сообщила в мае 2026 года. Тогда она рассказала, что врачи обнаружили у нее рак молочной железы и она вместе с медицинской командой разрабатывает план лечения.

В июне Ванесса сообщила, что восстанавливается после операции и готовится ко второму этапу лечения. Она также поблагодарила родных и близких за поддержку.

Ванесса Трамп была замужем за Дональдом Трампом-младшим с 2005 по 2018 год. У бывших супругов пятеро детей — Кай, Дональд, Тристан, Спенсер и Хлоя.

В настоящее время Ванесса встречается с известным американским гольфистом Тайгером Вудсом. Об их романе стало известно общественности в 2025 году.

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