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После маленького конфуза: принц Чарльз появился на новом публичном мероприятии

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После маленького конфуза: принц Чарльз появился на новом публичном мероприятии

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз не устает выполнять свои королевские обязанности.

Вчера, 2 декабря, в Лондоне принц Уэльский официально представил новый кампус Королевского музыкального колледжа, созданный More Music в Королевском музыкальном колледже.

Принц Чарльз / © Getty Images
Принц Чарльз / Getty Images

Чарльз с удовольствием послушал, как студентка магистратуры из Франции Аполлин Кху сыграла на мероприятии на клавесине, а также пообщался с флейтисткой Эми Гиллен во время официального открытия.

В этот раз принц Чарльз с большим интересом наблюдал за происходящим и не скучал, как буквально несколько дней назад на Барбадосе.

Принц Чарльз / © Getty Images
Принц Чарльз / Getty Images

Принц Уэльский, напомним, посещал остров, который отказался от монархии и стал отдельным от Содружества государством. Во время официальной церемонии наследник трона на несколько секунд закрыл глаза и задремал, а видео опубликовало издание Daily Mail. Издание предположило, что принц Чарльз, несомненно, ощущал последствия долгого перелета и четырехчасовой разницы во времени, когда церемония начиналась в 23:30 по местному времени или в 3:30 - по британскому.

Принц Чарльз и дама Сандра Мейсон на Барбадосе / © Getty Images
Принц Чарльз и дама Сандра Мейсон на Барбадосе / Getty Images

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