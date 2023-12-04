После "расистского скандала": кронпринцесса Виктория сделала редкий комментарий о принцессе Кейт

На прошлой неделе кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль провели день с Кейт и Уильямом Уэльскими во время своего визита в Великобританию.

Если Омид Скоби, автор книги "Финал" о жизни членов королевской семьи, утверждает, что принцесса Кейт та самая «королевская расистка», которая интересовалась цветом кожи еще не родившегося принца Арчи, сына Меган и Гарри, то принцесса Виктория вряд ли согласиться с этим мнением.

Рассказывая о поездке в Британию Дженни Александерссон из шведской газеты Aftonbladet кронпринцесса Виктория сказала: "Это всегда весело. У нас много общего, и это очень естественно встретиться. Они (Кейт и Уильям) хорошие люди, которые много делают для своей страны. Мы обмениваемся мыслями и идеями и разделяем множество интересов", - сказала принцесса, пишет express.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

Напомним, шведская наследная принцесса отправилась в Великобританию вместе со своим мужем принцем Даниэлем. Они провели ряд мероприятий и даже присоединились к Кейт и Уильяму, чтобы посмотреть Королевское эстрадное представление в Королевском Альберт-холле.

Принц и принцесса Уэльские с кронпринцессой Викторией и кронпринцем Даниэлем / Фото: Associated Press

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