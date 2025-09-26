После скандала с их матерью: принцессы Евгения и Беатрис появились вместе на публике

Принцесса Евгения с сестрой принцессой Беатрис / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Йоркская вышла в свет вскоре после скандала, связанного с ее матерью Сарой Йоркской, с которой прекратили сотрудничество целый ряд благотворительных организаций.

35-летняя Евгения провела мероприятие, посвященное запуску нового проекта с благотворительной организацией The Anti-Slavery Collective, которую она основала в 2017 году вместе со своей подругой детства Джулией де Буанвиль.

Новая кампания, посвященная фейковой моде, направлена ​​на информирование людей о связи между фейковой модой и принудительным трудом.

«Anti-Slavery Collective работает над проектом, показывающим связь между фейковой модой и принудительным трудом. Я была очень горда провести мероприятие, совпавшее с Генеральной Ассамблеей ООН и Неделей климата в Нью-Йорке, чтобы запустить этот захватывающий новый проект и пролить свет на этот малоизвестный скандал, связанный с правами человека», — написала принцесса в подписи к опубликованным снимкам.

На одном из снимком Евгения запечатлена со своей старшей сестрой Беатрис. На встречу Евгения приехала в нюдовом кардигане от Massimo Dutti и юбке от Max Mara. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала выразительный макияж глаз и надела серьги Sophie Lis из цельного золота с бриллиантами.

Ее сестра Беатрис появилась на встрече в темной рубашке с вышивкой одного из ее любимых брендов ME+EM.

В прошлый раз, напомним, мы видели принцессу Беатрис в середине сентября. Она приняла участие в благотворительном дне BGC Group, собирая миллионы на благие дела в память о коллегах BGC, погибших 11 сентября во время катастрофы в США.