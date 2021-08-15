После скандала с обнаженными моделями муж принцессы Евгении получил новую должность

Новая работа Джека Бруксбэнка не будет связана с брендом Casamigos, официальным представителем которого мужчина являлся.

Муж принцессы Йоркской Евгении возьмет на себя роль директора бухгалтерского бизнеса своего отца, компании Pangea Land And Property Limited, сообщает Daily Mail. 72 -летний Джордж Бруксбэнк прошлым летом тяжело перенес COVID-19 и ушел в отставку в июне. Теперь его сын возглавит семейный бизнес.

Никола и Джордж Бруксбэнк - родители Джека Бруксбэнка / Associated Press

Пока что не известно, останется ли Джек представителем бренда текилы Casamigos. Именно вокруг этой его деятельности недавно и разгорелся скандал, когда муж принцессы Евгении отдыхал с другими сотрудниками бренда на острове Капри, в Италии.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Associated Press

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Джека запечатлели, когда он плавал в море с Эрикой Пелосини и Рэйчел Залис. Одна из девушек – Эрика Пелосини, отдыхала на яхте без купального лифа и поставила своего друга Джека в очень неловкое положение. Потом она публично извинилась за эту ситуацию.

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