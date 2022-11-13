После скандала с титулами: королева Маргрете II впервые появилась на публике с сыновьями и невестками

Члены датской королевской семьи собрались сегодня в Мэрии, чтобы отпраздновать 50-летие царствования королевы Маргрете II на троне.

Это впервые королева Маргрете II собрала публично своих сыновей – кронпринца Фредерика и принца Иоахима с женами после того, как объявила о своем решении лишить детей младшего сына титулов с 1 января 2023 года.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В мэрии Копенгагена состоялся официальный обед по случаю церемонии празднования 50-летия королевы Маргрете II на престоле. Виновница торжества появилась на балконе мэрии в малиновом костюме и шляпке, на груди у нее была пришпилена брошь в виде цветка, в ушах – цветочные серьги, а на плече висела сумка на ремешке-цепочке.

Кронпринцесса Мэри прибыла на прием в синем пальто, под которым было синее платье-миди в белую цятку, она подобрала туфли-лодочки в тон аутфиту и надела бордовый ободок на голову. В руках у принцессы был кожаный клатч и перчатки.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Принцесса Мари, жена принца Иоахима, была в черном жакете с бантом на талии и белых брюках. Она также держала в руках маленький клатч и перчатки. Обе принцессы собрали волосы в прически, сделали макияжи и дополнили образы серьгами.

Ранее мы рассказывали, что принцесса Мэри поддержала королеву Маргрете II в вопросе титулов для внуков и допустила, что этот же вопрос однажды может коснуться и ее собственных детей и нужно быть к этому готовыми.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

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