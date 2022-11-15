После скандального выхода князя: Альбер II и его жена Шарлин посетили спортивное мероприятие

Князь Монако Альбер II периодически выходит в свет со своей женой княгиней Шарлин, с которой они растят двоих детей – принцессу Габриэллу и принца Жака.

Недавно вместе супруги посещали международный тестовый матч Autumn Nations Series между Францией и Южной Африкой на стадионе "Велодром" в Марселе.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня была одета в черные обтягивающие брюки из кожи и удлиненное черное пальто. В руках Шарлин держала мобильный телефон, на шее у нее был шарфик болельщика, лаконичная прическа и макияж на лице завершали образ. Альберт II также был в шарфике и пальто, он сидел на трибунах, когда Шарлин к нему подошла.

Потом княжескую чету запечатлели уже вместе сидя на трибунах. Альбер о чем-то говорил с Шарлин, а она молча слушала.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Напомним, недавно князь встречался со своими внебрачными детьми, а в прессу попали фотографии. Княгиня Шарлин, у которой только-только начало восстанавливаться психологическое состояние, вероятно, была не очень рада этой встрече.

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