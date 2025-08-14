После слухов о новом романе: датского принца Кристиана запечатлели на службе

Принц Кристиан / © Getty Images

Датский принц Кристиан принимает участие в курсах подготовки лейтенантов Вооруженных сил Дании в казармах гусарской гвардии Антворсков в Слагельсе.

19-летний принц Кристиан был запечатлен вместе со своими однокурсниками в камуфляжной военной форме и с традиционным черным беретом. Молодой наследник престола пока еще не присоединился к своей семьей в летней резиденции в замке Граастен, которая расположена в Южной Ютландии, но позже, вероятно, сделает это.

Принц Кристиан / © Getty Images

Напомним, недавно в прессе появилась информация о том, что Кристиан состоит в отношениях с Эммой Нюгор Фритцен — дочерью партнера McKinsey & Company — одной из самых влиятельных и престижных в мире фирм стратегического консалтинга. Говорят, она делилась в Instagram фото с принцем на котором они целовались во время отдыха на музыкальном фестивале. Но, позже, снимок был удален.