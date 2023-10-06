После слухов о разводе: Шарлин и Альбер снова появились на публике вместе

Журналисты продолжают спекулировать на тему развода княгини Шарлин и князя Альбера II, а монакская чета продолжает появляться на публике вместе, как ни в чем не бывало.

Пара позировала для фотографий с племянницей Альберта, 37-летней Шарлоттой Казираги, одиннадцатой в очереди на престол Монако и дочерью принцессы Каролины.

Княгиня Шарлин была в белом топе, синем удлиненном жакете и брюках-клеш, а также обута в туфли-лодочки на каблуках. Ее супруг Альбер тоже надел синий пиджак, белую рубашку, галстук и светлые брюки. Семейство приехало на мероприятие, чтобы спустить на воду новый катер для морской полиции Монако, который получил название "Сент-Джордж".

Напомним, недавно княгиня Шарлин вернулась в Монако из Южной Африки, куда ездила по рабочим делам. Также относительно недавно княгиня резко высказалась о слухах, которые циркулируют о их с Альбером предполагаемом разводе.

Читайте также: