Общество
199
1 мин

После визита Гарри в Киев: принц Уильям уехал в Балморал, чтобы провести время в уединении с королем Чарльзом

Принц Уильям отправился в Балморал, чтобы провести время в уединении со своим отцом — королем Чарльзом.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принц Уильям

Король Чарльз и принц Уильям / © Associated Press

Принца Уэльского запечатлели папарацци, когда он прибыл в аэропорт Абердина во вторник после совместного визита в Саутпорт с принцессой Кейт. Говорят, принца Уильяма расстроил визит его младшего брата Гарри в Украину, так как сам Уильям неоднократно хотел посетить страну, но это не является безопасным для наследника британского престола.

Журнал Hello! сообщает, что Уильям хочет провести время с отцом Чарльзом наедине. Отец и сын уже третий год подряд проводят мини-отпуск в Хайленде, не запланированный в расписании с высокопоставленными сотрудниками, а предназначенный для общения как монарх и наследник. Король намерен остаться в резиденции в Шотландии до конца сентября.

Король Чарльз и принц Уильям / © Associated Press

Король Чарльз и принц Уильям / © Associated Press

Ранее, напомним, Уильям и Кейт Уэльские вместе с тремя детьми посещали Балморал в конце августа во время школьных каникул, но в начале сентября принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта вернулись за школьные парты, а их родители — к исполнению своих королевских обязанностей.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

А на прошлой неделе король Чарльз приезжал в Виндзор, где вместе с королевой Камиллой принимал с государственным визитом президента США Дональда Трампа.

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

