После визита Гарри в Киев: принц Уильям уехал в Балморал, чтобы провести время в уединении с королем Чарльзом
Принц Уильям отправился в Балморал, чтобы провести время в уединении со своим отцом — королем Чарльзом.
Принца Уэльского запечатлели папарацци, когда он прибыл в аэропорт Абердина во вторник после совместного визита в Саутпорт с принцессой Кейт. Говорят, принца Уильяма расстроил визит его младшего брата Гарри в Украину, так как сам Уильям неоднократно хотел посетить страну, но это не является безопасным для наследника британского престола.
Журнал Hello! сообщает, что Уильям хочет провести время с отцом Чарльзом наедине. Отец и сын уже третий год подряд проводят мини-отпуск в Хайленде, не запланированный в расписании с высокопоставленными сотрудниками, а предназначенный для общения как монарх и наследник. Король намерен остаться в резиденции в Шотландии до конца сентября.
Ранее, напомним, Уильям и Кейт Уэльские вместе с тремя детьми посещали Балморал в конце августа во время школьных каникул, но в начале сентября принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта вернулись за школьные парты, а их родители — к исполнению своих королевских обязанностей.
А на прошлой неделе король Чарльз приезжал в Виндзор, где вместе с королевой Камиллой принимал с государственным визитом президента США Дональда Трампа.