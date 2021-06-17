После заявления о разводе: сына принцессы Анны подловили за флиртом со знаменитой ведущей

Фотографы запечатлели Питера на скачках Royal Ascot.

Всего несколько дней назад стало известно, что старший внук королевы Елизаветы Питер Филлипс и его жена Отем разошлись. Объявила пара о своем разводе еще в феврале 2020 года, а теперь, после урегулирования всех финансовых аспектов, наконец-то завершили бракоразводный процесс.

Но уже сегодня на скачках Royal Ascot 43-летнего Питера запечатлели в компании новой женщины. Спутницей оказалась 43-летняя журналистка и телеведущая Натали Пинкхэм, которая является близкой подругой его сестер Зары Тиндалл и принцессы Евгении.

Питер Филлипс и Натали Пинкхэм / Getty Images

Пара много смеялась, активно болела за лошадей на скачках и много дружески болтала. Стоит отметить, что Натали официально замужем за Оуайном Уолбеффом - лондонским бизнесменом. У пары двое детей. Но на Royal Ascot его сегодня не было.

Питер Филлипс и Натали Пинкхэм / Getty Images

Появление Питера на скачках - первый официальный выход на публику после заявления об окончании бракоразводного процесса. Со своей женой Отем он познакомился в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Спустя несколько лет они объявили о помолвке, а потом обвенчалась в Виндзорском замке 17 мая 2008 года. У пары двое детей - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла. С конца 2019 года Питер и Отем живут раздельно. Инициатором развода выступила Отем, заявив, что "несчастна в браке" и хочет переехать на родину в Канаду.

Питер Филлипс и его супруга Отем / Associated Press

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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