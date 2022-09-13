Последнее дело королевы: стало известно, что сделала Елизавета II перед смертью, прежде чем мирно уйти

Королева Елизавета II ушла из жизни с королевским достоинством. Она завершила все свои дела и мирно покинула этот мир в своей постели в замке Балморал 8 сентября.

Мы уже рассказывали, что в последние часы и минуты жизни Елизавета II находилась в окружении своих детей – принца Чарльза (короля Чарльза III) и принцессы Анны. Они были с ней, когда она стала королевой Елизаветой II, и провожали ее в день, когда она покидала этот мир.

Принцесса Анна и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Известно, что королева всегда с гордостью и уважением относилась к своей работе и очень любила порядок.

Похоже, в последние дни своей жизни она держалась изо всех сил, чтобы выполнить свою последнюю королевскую работу, а именно назначить нового премьер-министра Лиз Трасс на эту должность и принять ее на аудиенции, что и произошло 6 сентября в Балморале.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Как пишет express, Ее Величество совершила последнюю аудиенцию, привела дела в порядок и просто отпустила все в свои последние часы на земле.

"Я думаю, она почувствовала, что со сменой премьер-министра она закончила наводить порядок, как делала это раньше, а потом просто отпустила ситуацию", - говорит источник для The Times.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, каким было одно из последних желаний королевы Елизаветы II. Оно точно было не единственное, об остальных нам предстоит еще узнать.

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