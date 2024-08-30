Последнее фото принцессы Дианы: как выглядела и где была принцесса за неделю до смерти

Самая знаменитая принцесса в мире умерла в возрасте 36 лет. Одним из последних ее снимков было фото с отдыха.
Принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле у моста Альма, когда водитель ее автомобиля уезжал от преследования папарацци.
Однако буквально за неделю до того дня Диана проводила время в отпуске - она отдыхала на яхте со своим тогдашним бойфрендом Доди Аль-Файед на яхте его отца Мохаммеда Аль-Файеда, которая называлась Jonikal.
Одни из последних снимков принцессы перед смертью была фотография сделанная папарацци. На снимке принцесса просто сидела в одиночестве на трамплине яхты и смотрела на воду. На Диане в тот день был сдельный купальник бирюзового цвета.
Кто автор снимка неизвестно, однако в дальнейшем по его мотивам создали постер к финальному сезону сериала Корона. На фото запечатлена исполнительница главной роли Элизабет Дебики.
Похороны состоялись 6 сентября в Лондоне, за гробом шли сыновья Дианы - Уильям и Гарри.
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