Последнее фото принцессы Дианы: как выглядела и где была принцесса за неделю до смерти

Самая знаменитая принцесса в мире умерла в возрасте 36 лет. Одним из последних ее снимков было фото с отдыха.

Принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле у моста Альма, когда водитель ее автомобиля уезжал от преследования папарацци.

Однако буквально за неделю до того дня Диана проводила время в отпуске - она отдыхала на яхте со своим тогдашним бойфрендом Доди Аль-Файед на яхте его отца Мохаммеда Аль-Файеда, которая называлась Jonikal.

Одни из последних снимков принцессы перед смертью была фотография сделанная папарацци. На снимке принцесса просто сидела в одиночестве на трамплине яхты и смотрела на воду. На Диане в тот день был сдельный купальник бирюзового цвета.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Кто автор снимка неизвестно, однако в дальнейшем по его мотивам создали постер к финальному сезону сериала Корона. На фото запечатлена исполнительница главной роли Элизабет Дебики.

Похороны состоялись 6 сентября в Лондоне, за гробом шли сыновья Дианы - Уильям и Гарри.

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