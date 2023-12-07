Последнее лето Дианы: опубликован редкий кадр принцессы Уэльской из отпуска

Лето 1997 года стало последним для принцессы Уэльской Дианы.
31 августа она разбилась в автокатастрофе под мостом Альма в Париже вместе со своим другом Доди Аль-Файедом.
Этот кадр был снят 17 июля 1997 года. Принцесса Диана и ее телохранитель Тревор Риз-Джонс замечены в Сен-Тропе летом 1997 года, незадолго до того, как Диана и бойфренд Доди погибли в автокатастрофе в Париже.
На снимке 36-летняя принцесса Диана выглядит счастливой. Она одета в черно-белый слитный купальник и выглядела в тот день такой расслабленной и счастливой.
Напомним, кадры ее последнего дня жизни показали в шестом сезоне сериала "Корона", а на днях в Лондоне состоялась премьера второй части сериала.
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