Последнее лето Дианы: опубликован редкий кадр принцессы Уэльской из отпуска

31 августа она разбилась в автокатастрофе под мостом Альма в Париже вместе со своим другом Доди Аль-Файедом.

Этот кадр был снят 17 июля 1997 года. Принцесса Диана и ее телохранитель Тревор Риз-Джонс замечены в Сен-Тропе летом 1997 года, незадолго до того, как Диана и бойфренд Доди погибли в автокатастрофе в Париже.

На снимке 36-летняя принцесса Диана выглядит счастливой. Она одета в черно-белый слитный купальник и выглядела в тот день такой расслабленной и счастливой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, кадры ее последнего дня жизни показали в шестом сезоне сериала "Корона", а на днях в Лондоне состоялась премьера второй части сериала.

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