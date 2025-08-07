- Дата публикации
Категория
Общество
Последнее мероприятие перед каникулами: король Чарльз посетил авиабазу в Шотландии
Король Чарльз посетил последнее рабочее мероприятие перед летними каникулами, которые монарх по традиции проведет в Шотландии.
6 августа король посетил базу Королевских ВВС Лоссимут в Морее, чтобы представить знамя эскадрильи и узнать больше о возможностях базы Королевских ВВС. Король является главнокомандующим Вооруженными силами и ветераном Королевских ВВС, получивший свой орден в 1971 году.
76-летний монарх вышел в маршальской форме со знаками отличия Ордена Чертополоха, отражающими его положение в высшем рыцарском ордене Шотландии, в который его жена, королева Камилла, была посвящена в прошлом году.
Авиабаза ВВС Лоссимут — одна из двух станций быстрого реагирования, обеспечивающих безопасность воздушного пространства Великобритании.
На базе Его Величество вновь вручил штандарт эскадрильи и поблагодарил военнослужащих за их жертвы, а также семьи, которые их поддерживают.
Поездка короля Чарльза на базу ВВС Лоссимут может стать одной из его последних официальных поездок в августе, поскольку в это время года он обычно отдыхает от общественных обязанностей несколько недель, чтобы расслабиться и восстановить силы перед наступлением осени.
Монарх продолжил традицию своей покойной матери королевы Елизаветы II проводить конец лета в Шотландии, а замок Балморал в Абердиншире на протяжении поколений служит местом встреч для членов британской королевской семьи.