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Последнее пальто: Путин выступил в Лужниках в одежде люксового бренда, который больше не сможет купить

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Последнее пальто: Путин выступил в Лужниках в одежде люксового бренда, который больше не сможет купить

Владимир Путин / Associated Press

Пока россияне дерутся в очереди за гречку и сахар, их главнокомандующий появился на публике в дорогом пальто.

Президент РФ Владимир Путин выступил в московских Лужниках на концерте, посвященном восьмой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и их воссоединении с Россией.

Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press
Loro Piana / ©
Loro Piana

Одет Путин был в дутое пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana за почти полтора миллиона рублей из коллекции осень-зима 2021-22.

Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press

Похоже, это последнее пальто, которое может позволить себе купить "кремлевский фюрер" после западных санкций.

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