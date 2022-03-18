Последнее пальто: Путин выступил в Лужниках в одежде люксового бренда, который больше не сможет купить

Пока россияне дерутся в очереди за гречку и сахар, их главнокомандующий появился на публике в дорогом пальто.
Президент РФ Владимир Путин выступил в московских Лужниках на концерте, посвященном восьмой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и их воссоединении с Россией.
Одет Путин был в дутое пальто от люксового итальянского бренда Loro Piana за почти полтора миллиона рублей из коллекции осень-зима 2021-22.
Похоже, это последнее пальто, которое может позволить себе купить "кремлевский фюрер" после западных санкций.
Путин не изменяет себе — в Лужниках он появился в пуховике Loro Piana за 1,4 миллиона рублей— Соболь Любовь (@SobolLubov) March 18, 2022
Неплохо было бы начать российское импортозамещение с импортозамещения гардероба Путина. pic.twitter.com/q1dIwRxRZw
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