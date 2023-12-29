Последнее Рождество принцессы Дианы: почему мама Уильяма и Гарри отмечала его в одиночестве

Принцесса Уэльская уже была в разводе с принцем Чарльзом, поэтому не проводила то Рождество с королевской семьей.

Именно по этой причине принцесса Диана провела свое последнее Рождество в одиночестве. К 1996 году Диана и Чарльз были в разводе уже несколько месяцев, официально расставшись еще в 1992 году. В результате пара праздновала Рождество отдельно, а Уильям и Гарри присоединились к своему отцу на традиционных королевских торжествах в Норфолке.

Сара Йоркская и принцесса Диана в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Сообщается, что принцесса Диана провела сочельник и Рождество в одиночестве, распустив своих сотрудников, чтобы они могли насладиться Рождеством со своими семьями, пишет express.

Во время интервью французскому журналу Gala королевский шеф-повар Даррен Макгрейди поделился некоторым представлением о том, как всеми любимая принцесса провела свое последнее Рождество:

"Всегда было очень грустно, когда ты работал с принцессой в канун Рождества. Уильям и Гарри собирались в Сандрингем, и принцесса Диана была там одна. Она настояла на том, чтобы персонал проводил время со своими семьями на Рождество, а мы оставляли еду в холодильнике".

Принцесса Диана и Сара Йоркская в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что после расставания с Чарльзом в 1992-м принцесса Диана еще несколько лет подряд посещала Сандрингем вместе с королевской семьей. Но принцесса Уэльская не оставалась на праздничный обед, так как чувствовала, что другие члены королевской семьи встречали ее холодно.

"Диана вообще не чувствовала себя желанным гостем. Она видела, как ее присутствие здесь делало всех такими напряженными и неловкими. Она присоединилась к ним ради мальчиков, но это не сработало", - рассказывает источник.

В магнитофонных записях, подаренных Эндрю Мортону для его бестселлера биографии "Диана: ее правдивая история", принцесса рассказала, как чувствовала себя "чужой" во время своих поездок в Сандрингем, которые она описала как "ужасающие и очень разочаровывающие".

Кстати, фильм "Спенсер" 2021 года, действие которого происходит на Рождество 1991 года и в котороы главную роль сыграла Кристен Стюарт, показал страдания принцессы Дианы во время таких визитов на Рождество в Сандрингем.

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