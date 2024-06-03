Последнее слово не за ней: кто принимает решение об участии принцессы Кейт в параде Trooping the Color

Кенсингтонский дворец, где находится офис Кейт и Уильяма, уже официально заявил, что в самом параде принцесса принимать участие не будет. Но поклонники надеются, что Кэтрин выйдет с семьей на балкон Букингемского дворца.

Принцесса Уэльская знает, как важно действовать единым фронтом, и понимает, насколько важным событием является парад в честь дня рождения короля для него и королевской семьи. Говорят, она очень бы хотела присутствовать на Trooping the Color, но финальное решение не за ней.

Принцесса Уэльская Кэтрин и королева Камилла / Фото: Associated Press

Только команда врачей, которая лечит принцессу Уэльскую может дать или не дать ей разрешение на участие в подобном мероприятии. Источник, близкий к принцессе, сказал, что она очень хотела бы присутствовать там в той или иной форме, поскольку хочет "продемонстрировать свою поддержку" Чарльзу в ходе его собственной борьбы с раком, пишет express.co.uk.

С королем Чарльзом принцесса Кейт очень близка и регулярно общается на протяжении всей борьбы за здоровье. И хотя она хочет присутствовать на традиционной церемонии на Параде конной гвардии, последнее слово остается за медиками Кейт. Только они могут позволить ей участвовать в некоторых мероприятиях. Пока что Кенсингтонский дворец прямо не исключил появление принцессы на балконе Букингемского дворца во время традиционного авиашоу. По традиции старшие члены королевской семьи собираются на знаменитом балконе, чтобы наблюдать, как над головой пролетают Красные Стрелы. Это также чрезвычайно символичный момент, поскольку монарх и его семья приветствует в этот момент подданных, которые собираются у дворца, чтобы поздравить короля с днем рождения.

Принцесса Уэльская Кэтрин с принцем Уильямом и детьми на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что на балконе вряд ли появятся принцессы Беатрис и Евгения и другие не работающие на корону члены королевской семьи.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Getty Images

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