Последнее желание королевы Елизаветы II: каким оно было

Королева Елизавета II / © Associated Press

Монарх была бабушкой для 12 правнуков и больше всего на свете она хотела, чтобы у них остались счастливые воспоминания о ней, утверждает королевский биограф Роберт Хардман в своей новой книге.

В отрывке из книги «Елизавета II: В частной жизни. На публике. Внутренняя история» , которая выйдет 9 апреля, Хардман пишет, что королева хотела повидать своих правнуков в замке Балморал в Шотландии, когда отправилась туда на свой традиционный отдых летом 2022 года.

«Королева хотела, чтобы все правнуки приехали в Балморал в какой-то момент тем летом», — пишет Хардман, согласно отрывку, опубликованному Daily Mail. «Она хотела убедиться, что у всех них останутся по-настоящему счастливые воспоминания о ней, — объяснил друг семьи», — написал он.

До своей смерти королева Елизавета была прабабушкой 12 правнуков, а уже после ее смерти в 2022 году родились еще двое правнуков: второй сын принцессы Евгении - Эрнест Бруксбенк, и вторая дочь принцессы Беатрис – Афина Мапелли-Моцци.

Считается, что королева в частном порядке боролась с проблемами со здоровьем (о которых дворец никогда не сообщал), и Хардман пишет, что инсайдеры говорят лишь о том, что у нее было «ряд проблем» в конце лета 2022 года.

Последнее фото королевы Елизаветы II / © Getty Images

6 сентября 2022 года — за два дня до своей смерти — королева провела свои последние мероприятия в замке Балморал, где приняла отставку уходящего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и назначила его преемницу, Лиз Трасс, новым премьером. Переход власти Трасс был историческим событием, поскольку это был первый случай за 70-летнее правление королевы, когда она не назначила нового премьер-министра в Букингемском дворце в Лондоне.