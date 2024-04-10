Последнее желание принцессы Дианы: каким оно было и почему не исполнилось

Принцесса Уэльская очень любила своих сыновей принцев Уильяма и Гарри и всегда говорила братьям, что больше всего на свете она хотела бы, чтобы связь между ними всегда оставалась такой же крепкой.

Поскольку принц Гарри сейчас готовится к возвращению в Великобританию в мае, снова возникли предположения относительно возможного братского воссоединения с принцем Уильямом, который переживает сейчас непростые времена.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри в школе Notting Hill / Фото: Associated Press

Их покойная мать принцесса Диана всегда мечтала о том, чтобы ее мальчики были дружны и поддерживали друг друга. Королевские эксперты утверждают, что таким было ее последнее желание, пишет express. Но, разрыв между принцами заметно увеличился после решения Гарри отказаться от своих королевских обязанностей вместе со своей женой Меган Маркл в 2020 году.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

С тех пор их отношения были омрачены публичными заявлениями принца Гарри, в том числе разоблачениями в его сериале на Netflix, интервью с Опрой Уинфри и его автобиографией "Запасной". Не удивительно, что принц Уильям больше не хочет иметь с младшим братом ничего общего, побаиваясь, что любая информация, озвученная во время их личного общения, может оказаться в прессе.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Вспоминая их некогда неразрывную связь, королевский комментатор Чарльз Рэй рассказал The Sun: "Они были очень, очень близки. И именно поэтому так грустно, что теперь они так далеко друг от друга. Это то, чего Диана всегда хотела, чтобы мальчики оставались как можно ближе, они были друг у друга, и они были против остального мира, но, конечно, сейчас этого не происходит", - говорит эксперт.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Гарри может написать вторую книгу мемуаров о своей жизни.

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