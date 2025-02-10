Последнее желание принцессы Маргарет, которое исполнила ее сестра королева Елизавета II: каким оно было

Принцесса Маргарет Роуз скончалась 9 февраля 2002 года в больнице короля Эдуарда VII в 2:30 ночи в Лондоне. У ее постели были ее дети – сын Дэвид и дочь Сара.

В последние месяцы своей жизни принцесса, которая когда-то любила блистать в светском обществе, предпочитала одиночество. Она хотела быть одна, не подпускала к себе ни членов семьи, ни мужчин. "Теперь я выгляжу ужасно", - говорила она. А в какой-то момент Маргарет пожаловалась своей служанке: "Если бы я была собакой, меня можно было бы усыпить", цитирует ее слова Daily Mail.

Королева Елизавета II с леди Сарой и Дэвидом - детьми принцессы Маргарет - на ее похороне, 15 февраля 2002 год / Фото: Getty Images

Последние месяцы жизни принцессы были особенно тяжелыми. 8 февраля 2002 года Маргарет перенесла еще один инсульт и скончалась на следующее утро в больнице.

15 февраля 2002 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла частная панихида для семьи и друзей, а в апреле 2002 года - государственная поминальная служба в Вестминстерском аббатстве.

Королева Елизавета II на прощании с принцессой Маргарет / Фото: Associated Press

Маргарет тщательно спланировала каждый аспект своего похорона, включая музыку, молитвы и гимны.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Последним желанием Маргарет было быть кремированной — это был единственный способ упокоиться рядом с отцом в часовне Святого Георгия, поскольку в королевском склепе не осталось места (два оставшихся были отведены королеве Елизавете II и принцу Филиппу). Она была кремирована в крематории Слау, став первой за более чем шестьдесят лет представительницей королевской семьи, которую не похоронили традиционным способом.

Принцесса Маргарет за несколько месяцев до своей смерти на праздновании 102 дня рождения своей матери Елизаветы / Фото: Associated Press

Читайте также:

Принцесса Маргарет - сестра королевы Елизаветы II (24 фото)