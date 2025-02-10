Последнее желание принцессы Маргарет, которое исполнила ее сестра королева Елизавета II: каким оно было

Принцесса Маргарет Роуз скончалась 9 февраля 2002 года в больнице короля Эдуарда VII в 2:30 ночи в Лондоне. У ее постели были ее дети – сын Дэвид и дочь Сара.
В последние месяцы своей жизни принцесса, которая когда-то любила блистать в светском обществе, предпочитала одиночество. Она хотела быть одна, не подпускала к себе ни членов семьи, ни мужчин. "Теперь я выгляжу ужасно", - говорила она. А в какой-то момент Маргарет пожаловалась своей служанке: "Если бы я была собакой, меня можно было бы усыпить", цитирует ее слова Daily Mail.
Последние месяцы жизни принцессы были особенно тяжелыми. 8 февраля 2002 года Маргарет перенесла еще один инсульт и скончалась на следующее утро в больнице.
15 февраля 2002 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла частная панихида для семьи и друзей, а в апреле 2002 года - государственная поминальная служба в Вестминстерском аббатстве.
Маргарет тщательно спланировала каждый аспект своего похорона, включая музыку, молитвы и гимны.
Последним желанием Маргарет было быть кремированной — это был единственный способ упокоиться рядом с отцом в часовне Святого Георгия, поскольку в королевском склепе не осталось места (два оставшихся были отведены королеве Елизавете II и принцу Филиппу). Она была кремирована в крематории Слау, став первой за более чем шестьдесят лет представительницей королевской семьи, которую не похоронили традиционным способом.
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