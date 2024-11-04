Последние дни королевы: стало известно, чем занималась Елизавета II перед смертью

Королева Елизавета II была преданна своей работе и долгу, за два дня до своей смерти она все еще исполняла свои королевские обязанности.

Королевский автор Роберт Хардман в своей книге "Чарльз III: Новый король. Новый двор. Внутренняя история" пишет, что королева оставалась преданной своему служению до самого конца, выполнив свой последний королевский долг всего за два дня до своей кончины.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

6 сентября 2022 года королева Елизавета II встретилась с Борисом Джонсоном, когда он покинул свой пост премьер-министра Великобритании, и приветствовала Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра в замке Балморал, в Шотландии.

Первоначально предполагалось, что эти встречи произойдут в Лондоне, но ухудшение здоровья королевы привело к тому, что вместо этого им пришлось приехать в Балморал.

Роберт Хардман утверждает, что это было организовано ее личным секретарем сэром Эдвардом Янгом совместно с дворцовыми врачами и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Борис Джонсон, написавший в своей книге "Освобожденный" о последней встрече с монархом, заявил, что знал о том, что Елизавета II больна и ее дни сочтены.

"Учитывая, насколько она, очевидно, была больна, как удивительно, что она была такой умной и сосредоточенной", - сказал Джонсон.

А вот что Риз Трасс рассказывала об их первой встрече: "Она встала, чтобы поприветствовать меня. Она явно физически не очень хорошо себя чувствовала, но мы разговаривали около 20 минут".

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

После этих встречь Елизавета II в тот же день наблюдала за триумфом своей лошади по кличке Лав-Афферс на ипподроме Гудвуд в Западном Сассексе. Вечером монарх оставалась бодрой и в приподнятом настроении после насыщенного дня.

На следующее утро здоровье королевы ухудшилось. Она оставалась в постели весь день, но все же намеревалась принять участие в вечернем заседании Тайного совета по видеосвязи. Однако незадолго до начала встречи королеве пришлось покинуть ее. Так рекомендовали ее врачи.

Умерла королева Елизавета II еще через день, 8 сентября 2022 года, в 15:10 по лондонскому времени.

Недавно, во вторую годовщину ее смерти мы рассказывали 12 неожиданных фактов о Елизавете II.

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