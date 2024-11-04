Последние дни королевы: стало известно, чем занималась Елизавета II перед смертью

Королева Елизавета II была преданна своей работе и долгу, за два дня до своей смерти она все еще исполняла свои королевские обязанности.
Королевский автор Роберт Хардман в своей книге "Чарльз III: Новый король. Новый двор. Внутренняя история" пишет, что королева оставалась преданной своему служению до самого конца, выполнив свой последний королевский долг всего за два дня до своей кончины.
6 сентября 2022 года королева Елизавета II встретилась с Борисом Джонсоном, когда он покинул свой пост премьер-министра Великобритании, и приветствовала Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра в замке Балморал, в Шотландии.
Первоначально предполагалось, что эти встречи произойдут в Лондоне, но ухудшение здоровья королевы привело к тому, что вместо этого им пришлось приехать в Балморал.
Роберт Хардман утверждает, что это было организовано ее личным секретарем сэром Эдвардом Янгом совместно с дворцовыми врачами и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.
Борис Джонсон, написавший в своей книге "Освобожденный" о последней встрече с монархом, заявил, что знал о том, что Елизавета II больна и ее дни сочтены.
"Учитывая, насколько она, очевидно, была больна, как удивительно, что она была такой умной и сосредоточенной", - сказал Джонсон.
А вот что Риз Трасс рассказывала об их первой встрече: "Она встала, чтобы поприветствовать меня. Она явно физически не очень хорошо себя чувствовала, но мы разговаривали около 20 минут".
После этих встречь Елизавета II в тот же день наблюдала за триумфом своей лошади по кличке Лав-Афферс на ипподроме Гудвуд в Западном Сассексе. Вечером монарх оставалась бодрой и в приподнятом настроении после насыщенного дня.
На следующее утро здоровье королевы ухудшилось. Она оставалась в постели весь день, но все же намеревалась принять участие в вечернем заседании Тайного совета по видеосвязи. Однако незадолго до начала встречи королеве пришлось покинуть ее. Так рекомендовали ее врачи.
Умерла королева Елизавета II еще через день, 8 сентября 2022 года, в 15:10 по лондонскому времени.
Недавно, во вторую годовщину ее смерти мы рассказывали 12 неожиданных фактов о Елизавете II.
Читайте также:
- Это интересно: помощница королевы Елизаветы II рассказала о любимом занятии монарха в Балморале
- В пальто, шляпе и с букетом: королеве Елизавете II открыли новый памятник
- Поделился сокровенным: король Чарльз рассказал, почему его мать Елизавета II решила провести последние дни в Балморале